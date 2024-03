¡Libre comercio con Israel! ¿Qué beneficios tiene para Guatemala?

-

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel entró en vigencia este 1 de marzo, pero, ¿cuáles son los beneficios que Guatemala obtendrá con este acuerdo?

Este 1 de marzo entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Guatemala e Israel, con lo cual el Ministerio de Economía espera duplicar el comercio entre ambos países.

Hasta el momento, Guatemala exporta hacia Israel una cantidad significativa de cardamomo, café y arbustos ornamentales. En cambio, por el lado de Israel, este país importará a Guatemala uno de sus productos líderes en ese país, los fertilizantes insecticidas, abono y fungicidas.

Según la balanza comercial entre Guatemala e Israel, en el año 2021 el total de exportaciones fue de más de $21 millones (US$. 21,903,428), sin embargo, entre los años 2022 y 2023, estos montos bajaron a $18 millones (US$. 18,309,474) y más de $11 millones, respectivamente, (US$. 11,319,761).

La dinámica económica en las importaciones tuvo un comportamiento similar, es decir, cifras a la baja. De modo que, en el 2021, las importaciones representaron más de $41 millones (US$. 41,027,476), más de 37 millones (US$. 37,531,868) y 30 millones para el 2023 (US$. 30,944,584).

Beneficios para la importación y exportación

Con la suscripción del Tratado del Libre Comercio en septiembre del 2022 entre Guatemala e Israel, el Estado guatemalteco otorgó a la contraparte el acceso a artículos agrícolas como plántulas, tomate en polvo, maní, aceites de oliva y de colza; chocolates, preparaciones de panadería (Matzá), frutas y hortalizas preparadas o en conserva, pasta de almendra, polvos para hornear y vinos.

También se aprobó el ingreso de productos industriales derivados del petróleo, preparaciones de perfumería e higiene, adhesivos, insumos agroquímicos y manufacturas de caucho y cuero, así como a manufacturas de aluminio, instrumentos agrícolas, aparatos de laboratorio, artículos musicales, muebles de madera, piezas de alumbrado y juguetes.

Por su lado, Israel concedió al país el acceso a derivados industriales y una diversidad de bienes agrícolas, una de las fortalezas de este país.

Según la embajada de Israel, el café guatemalteco es uno de los productos de mayor exportación y consumo en el mercado israelí. Además, las exportaciones israelíes hacia el mercado guatemalteco generan más de 40 millones de dólares.

El cardamomo guatemalteco es uno de los productos principales de exportación hacia Israel con un promedio de más de 17 millones de dólares. Y el azúcar de Guatemala, representa más de 1.6 millones de dólares en exportación al mercado israelí.

El Ministerio de Economía advirtió que una ventaja de vigencia de este instrumento comercial será que los empresarios locales tendrán acceso a materias primas, insumos y tecnología para sectores productivos nacionales; en tanto que se abren nuevas oportunidades de inversiones y coinversiones locales con generación de mayores oportunidades de empleo e ingresos para las guatemaltecas y los guatemaltecos.

El Tratado entre ambos países incrementará el flujo comercial y generará más oportunidades de empleo e ingresos para la población; además de la cooperación que se tendrá de parte de Israel en temas como agricultura, recursos hídricos, industria, agroindustria, salud y educación, entre otros.

Guatemala cuenta con el centro más grande de desarrollo agrícola en toda América Latina que Israel instaló y que se encarga de capacitar a agrónomos con tecnología israelí, con el que se motiva el manejo del agua y la promoción del uso de productos menos invasivos para la tierra.

"Pese a que en la actualidad Israel mantiene diferencias con Palestina, esto no repercutirá en el comercio entre ambos países puesto que el conflicto tiene varios años, tiempo durante el cual las exportaciones guatemaltecas han fluido hacia territorio israelí. Al respecto, tanto MINECO como MINEX no han reportado casos de barreras a la exportación", detalló el Ministerio de Economía.