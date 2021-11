Síntomas, vacunas y casos: esto se sabe sobre la variante de Covid-19 en Sudáfrica

Esta nueva variante del Covid-19 ha sido catalogada como preocupante. Esto debes saber.

Luego que autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaran la aparición de la nueva variante B.1.1.529 del SARS-CoV-2, una nueva alarma se ha vuelto a encender, lo cual ya preocupa a la población mundial.

Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostendrá una reunión este viernes 25 de noviembre para poder recabar mayor información.

La nueva B.1.1.529 podría ser identificada como "Omicrón". Fue detectada por primera vez el pasado 11 de noviembre en Botsuana y actualmente ya se encuentra en al menos tres países.

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa — Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021

Las características

Los primeros informes que han salido a relucir remarcan que esta variante está formada de 32 mutaciones. Además, existe la posibilidad de que algunas de ellas sean preocupantes porque podrían tener un gran impacto de transmisibilidad y propagación.

En cuanto a eso, Tulio de Oliveira, profesor de la Plataforma de Innovación en Investigación y Secuenciación de KwaZulu-Natal en Sudáfrica, dijo que esta mutación estaría próxima a ser evolutiva.

"La variante nos sorprendió, tiene un gran salto evolutivo, muchas más variantes de las que esperábamos, especialmente después de una tercera ola de (variante) Delta muy severa", explicó Oliveira.

"Podríamos ver potencialmente esta variante expandirse muy rápido", agregó.

¿Es resistente a las vacunas?

Aunque los especialistas han señalado que es muy prematuro indicar el si la mutación sudafricana es resistente a las vacunas anticovid, no descartan esta posibilidad, pero de momento las investigaciones para determinar el peligro que provoca ya han iniciado.

Por su parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Sudáfrica, no ha reportado cuales son los síntomas, pues según manifestaron los pacientes que se infectaron con la B.1.1.529 no han presentado síntomas inusuales.

Países aplicaron restricciones de viaje con Sudáfrica

Este viernes países como: Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Singapur y Guatemala han prohibido el ingreso de viajeros provenientes de Sudáfrica.

Lo anterior como una medida de contención y así evitar que la nueva mutación se siga propagando.

Esta mañana en una gira de vacunación por el departamento de Sololá, el presidente, Alejandro Giammattei, confirmó que prohibirá el ingreso a Guatemala de viajeros provenientes del África.

“Ayer recibimos el reporte de una nueva variante, dimos la orden de restricción de personas que vengan de esos países”, dijo el gobernante.

Además dijo que, pese a que no son muchas las personas que ingresen a Guatemala desde África, es necesaria la restricción.

“Que no son gente que vengan mucho de ahí, de Mozambique, Sudáfrica. No es común que vengan a Guatemala, pero de todos modos tenemos que protegernos”, declaró.

Guatemala prohíbe el ingreso de personas provenientes del África. pic.twitter.com/RJOsRdc6Hl — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) November 26, 2021

*Con información de Milenio, The Sun, BBC y CNN en Español.