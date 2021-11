Descubren variante del Covid-19 con 32 mutaciones en África

La variante de Covid-19 con 32 mutaciones fue detectada en África y expertos temen que pueda escapar a las vacunas.

Parece ser una rama de una variante más antigua llamada B.1.1 y se ha encontrado en Sudáfrica, Botswana y Hong Kong, lo cual obligó al Reino Unido a volver a bloquearse justo antes de Navidad.

Hasta ahora, solo se han encontrado diez casos de la nueva variante, pero los expertos dicen que podría haber más que aún no se han identificado. La infección en Hong Kong fue de una persona que viajaba desde Sudáfrica, lo que generó temores de que pudiera llevarse a otro lugar.

Tom Peacock, virólogo del Imperial College, tuiteó sobre el hallazgo, diciendo que era la primera vez que veía dos mutaciones particulares en una variante. El experto describió el perfil de mutación del coronavirus como "realmente espantoso".

Just spotted: very small cluster of variant associated with Southern Africa with very long branch length and really awful Spike mutation profile including RBD - K417N, N440K, G446S, S477N, T478K, E484A, Q493K, G496S, Q498R, N501Y, Y505Hhttps://t.co/kgA9c1hKDa — Tom Peacock (@PeacockFlu) November 23, 2021

Como está en la naturaleza de los virus mutar con frecuencia y al azar, no es inusual que surja un pequeño número de casos con nuevos conjuntos de mutaciones. Cualquier variante que muestre evidencia de propagación se evalúa rápidamente.

“Vale la pena enfatizar que esto es en números super bajos en este momento en una región de África que está bastante bien muestreada, sin embargo, debe ser monitoreado debido a esa horrible variante (supongo que esto sería peor antigénicamente que casi cualquier otra cosa más)", explicó el experto.

Una de las preocupaciones es cuando las variantes que mutan pueden volverse más antigénicas y son capaces de evadir los anticuerpos que se acumulan a través de la inmunidad de las vacunas o de una infección previa, explicó Meera Chand, Directora de Incidentes de Covid-19 en la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).