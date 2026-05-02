Identifican a fallecido tras accidente en calzada Aguilar Batres

El joven sufrió múltiples lesiones que le provocaron la muerte.
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Como Franklin Antonio Alfaro López, de 23 años, fue identificada la persona fallecida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este sábado 2 de mayo en la calzada Raúl Aguilar Batres, sobre la 54 calle, zona 11 capitalina.
El hecho involucró una motocicleta y un camión tipo tráiler. De acuerdo con Bomberos Municipales, el joven sufrió múltiples lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.
Además, Jennifer Sofía Lorenzana Karín, de 26 años, resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro hospitalario.
El accidente generó complicaciones en la circulación vial con dirección al Sur desde las primeras horas del día.