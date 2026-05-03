¡Macabro hallazgo! Localizan restos humanos en zona 12 de Villa Nueva

Bomberos Voluntarios tardaron cuatro horas en el rescate debido a la profundidad del área donde fue localizado el cuerpo.
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A través de llamadas de emergencia se reportó posibles restos humanos en la 9a. calle de Ciudad Real I, ubicada en la zona 12 de Villa Nueva.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar e identificaron que el cuerpo pertenecía a una mujer que se encontraba en estado de descomposición.
Según las características proporcionadas por los cuerpos de socorro, los restos podrían corresponder a una mujer de aproximadamente 35 años, quien vestía pantalón negro, calcetines grises y una chumpa azul.
El Ministerio Público (MP) será el encargado de continuar con las investigaciones del caso.
Hasta el momento la víctima no pudo ser identificada.