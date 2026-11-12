Luis Fernando Tena revela las claves para ganarle a Canadá

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A todo o nada. El técnico mexicano Luis Fernando Tena promete jugarle de tú a tú a Canadá, en el estadio de El Trébol, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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"Nuestro equipo esta bien, muy ilusionado. Esperamos el empuje de la gente, que eso será vital para nosotros. Vamos a hacer un buen partido porque conozco a nuestros jugadores, sé de su calidad, de la determinación con la que juegan", aseguró el experimentado técnico mexicano.

El "Flaco" reconoció las fortalezas del rival. "Es un equipo que presiona, son jugadores muy atléticos, muy rápidos, y que no dejan jugar al rival. Nosotros tenemos la habilidad de tener la pelota y si lo logramos podemos hacer mucho daño".

¡CUENTA REGRESIVA! La #SeleMayor realizó su entrenamiento -2 previo al partido de cuartos de final juego de ida ante Canadá. #VamosGuate #ModoSelección ⚽️ https://t.co/oe2csgc4vO — FFG (@fedefut_oficial) November 11, 2026

"Somos conscientes de las fortalezas de Canadá, con jugadores de primer nivel, pero el equipo va a intentar jugar bien y se va a entregar, de eso no hay dudas", dijo Tena.

El estratega tiene claro lo que hay que hacer en El Trébol para salir victoriosos. "Siempre estar muy juntos, sabemos la velocidad que tienen. Si estamos en bloque en todos los sectores de la cancha podemos neutralizar eso y tener la pelota. Pensamos en neutralizarlos y hacerles daño".

"Tenemos que tener superioridad numérica en el mediocampo. No podemos dejarlos jugar. El espacio abierto es lo que mejor aprovechan. Podemos pelear jugándoles al futbol", enfatizó el técnico de la Bicolor.