Luis Grijalva clasifica a la gran final de los 5000 metros planos

El atleta guatemalteco Luis Grijalva completó los 5000 metros planos con un tiempo de 13:34.11

Luis Grijalva formó parte de la segunda prueba clasificatoria de los 5000 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con un tiempo de 13:34.11 y clasificó a la gran final.

Entró en décima posición y por poco queda fuera, pero el guatemalteco sacó garra y rebasó a sus adversarios para ubicarse entre los diez mejores corredores del mundo.

El guatemalteco competirá la gran final de esta prueba el viernes 6 de agosto a las 6:00 horas (hora de Guatemala).

En plena competición, varios competidores perdieron el equilibrio y cayeron. Grijalva logró esquivar una caída que casi lo derriba.

Luis Grijalva, el dreamer guatemalteco

Luis Grijalva es estudiante de la Northern Arizona University (Universidad del Norte de Arizona) y obtuvo el segundo lugar en la final masculina de 5 mil metros en los campeonatos de pista y campo de la U.S. National Collegiate Athletic Association NCAA, a inicio del verano en el país del norte, así obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio con una marca personal de 13:13.14.

Fue beneficiario del programa Consideración de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) y participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde representará a su natal Guatemala.

Grijalva obtuvo el segundo lugar en las competencias universitarias de Arizona. (Foto: Northern Arizona University)

Luis llegó a Estados Unidos desde Guatemala a la edad de 1 año, pero no es ciudadano ni residente legal permanente, esto complicaba su elegibilidad olímpica, pero él no se desanimó y trabajó duro para conseguir viajar al país asiático y cumplir su sueño.

Así escribió su situación en redes

"Llegué a Estados Unidos cuando tenía un año, he vivido en Estados Unidos durante más de 21 años. Durante toda mi vida, lo único que he conocido es Estados Unidos. Aunque mis raíces son guatemaltecas, de alguna manera me siento tan estadounidense como cualquier otra persona que nació aquí".

Grijalva es un gran atleta que representa a su universidad en Arizona. (Foto: Northern Arizona University)

"DACA me quita la libertad de salir del país y poder regresar. Fui seleccionado para representar a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Tokio y sería un honor y un privilegio representar a mi país de origen, pero también lo sería poder ser una voz y representar a más de 600 mil Dreamers como yo. Mañana iré a la oficina de USCIS en Phoenix para hacer el último intento de obtener una libertad condicional anticipada que me permita salir del país y poder regresar de manera segura. Gracias a todos los que me han apoyado en este proceso, sus mensajes y amables palabras significan mucho para mí", agregó, sin imaginar lograría su objetivo.

Durante su lucha para poder viajar recibió apoyo de una abogada en temas de migración y derechos humanos, ambos fueron a la ciudad de Phoenix para pedir un permiso especial, un gran reto pues el trámite tarda 90 días.

(Foto: Northern Arizona University)

Su historia tuvo un final feliz

El lunes 26 de julio recibió su "documento de reingreso avanzado" para entrar y salir sin problemas a Estados Unidos.

"Es oficial, me voy a Tokio. No podría haber hecho esto sin la ayuda de Jessica Smith Bobadilla, una persona increíble que hace cosas tan maravillosas por los migrantes como yo, que no podría haber hecho esto sin su ayuda. Gracias @hokaoneone y @flynnsports por permitirme seguir con mi sueño olímpico", escribió al compartir una foto en redes.

