Sammy Pérez ya se había vacunado, asegura su manager

El actor y comediante se habría contagiado durante una celebración familiar.

Durante una entrevista en el programa televisivo "Hoy", Daniel de Paz, mánager de Sammy Pérez, comentó que el comediante continúa luchando contra el covid-19 y que este es un día decisivo para su tratamiento contra dicha enfermedad.

Además, confirmó que Pérez ya había recibido la primera dosis de vacuna contra el Covid-19, sin detallar de que marca ni cuánto tiempo tenía de haber sido inmunizado.

“Él lo que me había dicho es que ya estaba con la primera dosis, de ahí Sammy nunca presentó ningún síntoma; no estaba enfermo de nada. Tuvo una operación hace años, pero no era una persona que padeciera enfermedades”, indicó el representante Erick de Paz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

El contagio

Según Paz, el comediante se habría contagiado durante una celebración familiar a la que acudió días atrás.

“Hace semana y media tuvo unos compromisos familiares hizo el viaje a la ciudad de México, yo creo que fue en ese lapso el contagio”, aseguró Paz.

Según el representante, estas últimas horas son cruciales para conocer lo que ocurrirá con la vida de Sammy, ya que será volteado hacia arriba, lo que podría ser un procedimiento delicado.

“Sammy se encuentra boca abajo, lo van a voltear, es un proceso delicado. Sabemos que es muy fuerte, siempre ha salido adelante”, reiteró.