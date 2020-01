Marco Pappa tiene una oferta para jugar en Costa Rica, pero...

El futbolista guatemalteco, Marco Pablo Pappa, tiene la posibilidad de vincularse al Club Sport Cartaginés de Costa Rica. Sin embargo, su problema legal por violencia contra la mujer podría impedirle volver a jugar en el extranjero.

Hasta ahora, la dirigencia del cuadro costarricense analiza la posibilidad de contratar al volante zurdo, ya que el técnico de ese equipo, Hernán Medford, lo tendría en cuenta como refuerzo para el torneo Clausura 2020 de ese país.

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, explicó que ya conocen la oferta por el guatemalteco y la analizarán en las próximas horas para definir si es conveniente vincularlo o no a uno de los cuatro más grandes de balompié tico. En el análisis de la dirigencia de Cartago estará no solo lo futbolístico, si no también la situación legal del jugador.

Reincidencia

Cabe destacar que Marco Pablo Pappa recibió una segunda condena por violencia contra la mujer el 7 de enero de 2020. Fue beneficiado con una medida sustitutiva y, tras pagar 9 mil 125 quetzales, pudo irse a su casa. Sin embargo, Yubini Mérida, juez suplente del juzgado de Femicidio de Quetzaltenango fue muy claro en su resolución y le dijo al futbolista que si es reincidente su sentencia podría variar.

"Si usted fue condenado le tendrían que aparecer (Antecedentes Penales)". Me indica que existe un proceso, realmente no tengo toda la información en esta consulta (...) yo no sé si usted fue condenado y la sentencia ejecutoriada. Si ellos (jueces de ejecución) revocan esto porque resulta que usted tiene otra sentencia y usted es reincidente eso ya será cuestión aparte", dijo el juzgador.

Es decir, al momento de la segunda sentencia, el juez desconocía de la primera por lo que la reincidencia ya es efectiva. El Ministerio Público apeló la condena.

Primera condena

La primera condena en contra de Pappa se emitió el 25 de junio de 2018. En aquella ocasión, la sentencia fue emitida por un juez de la ciudad capital. También se le impuso 5 años de prisión conmutables por violencia física en contra de su expareja Marie Kennedy.

Por ahora, Pappa no tiene inconveniente para salir del país. Sin embargo, su proceso aún no ha sido cerrado.

El fiscal de la Fiscalía de la Mujer de Quetzaltenango pidió el procedimiento abreviado, pero al final de la noche de el 7 de enero el MP anunció: "De conformidad con el Art. 51 del Código Penal, el Ministerio Público apelará la conmuta de la pena otorgada al señor Marco Pablo Pappa Ponce".

Esto significa que si el juez ya se da por enterado que Pappa tenía otro procedimiento deberá modificar su resolución y obligar al futbolista a pasar cinco años en prisión cumpliendo condena.