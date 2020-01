El futbolista guatemalteco Marco Pappa debería estar en prisión tras recibir una segunda condena por violencia contra la mujer; pero no fue así. Salió del juzgado de Femicidio de Quetzaltenango acompañado de sus abogados y la mujer que denunció las agresiones.

La segunda sentencia emitida este 7 de enero contra de Pappa lo convierte en una persona reincidente y lo coloca dentro del listado de sindicados que no pueden optar a una segunda o tercera condena con conmuta, es decir con el beneficio de pagar fianza en lugar de ir a prisión.

El juez de Femicidio de Quetzaltenango, Yubini Mérida, se lo advirtió: "Si se somete al procedimiento abreviado se puede (la conmuta). Pero, si se puede determinar que usted es reincidente no tiene derecho a conmutar la pena y tiene que cumplir sus 5 años de prisión. Porque la pena sería inconmutable", le dijo a Pappa.

El juez Yubini Mérida explica la sentencia a Marco Pappa, quien todo el tiempo estuvo frente a un biombo que impedía el contacto físico y visual con la mujer agraviada, quien es su actual pareja. (Foto: captura de pantalla)

La condena emitida en contra del delantero por violencia física en contra de su pareja María Andrea Aparicio Urizar es de 5 años de prisión conmutables. Para evitar la cárcel debe pagar 5 quetzales por cada día, lo que hace un total de 9 mil 125 quetzales. Ella desistió de pedir indemnización en la etapa de reparación digna.

La denuncia

Aparicio lo denunció en enero de 2019, dijo que le provocó un golpe en el brazo derecho y que no era la primera vez. Aún así desistió, aunque el Ministerio Público (MP) no desestimó el caso y continúo el proceso.

En la etapa para decir si enfrentaría juicio, Pappa llegó a un arregló con el MP. Se sometió a un procedimiento abreviado y evitó todo el trámite de un juicio y las constantes visitas a las audiencias.

Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, declaró al respecto: "De conformidad con la ley, el MP solicita el procedimiento abreviado siempre y cuando la persona agraviada esté de acuerdo, y la persona sindicada acepte la acusación de la fiscalía".

Pappa y Aparicio en una foto de Instagram que él compartió en su perfil. (Foto: Instagram Marco Pappa)

La primera condena en contra de Pappa se emitió el 25 de junio de 2018. En aquella ocasión, la sentencia fue emitida por un juez de la ciudad capital. También se le impuso 5 años de prisión conmutables por violencia física en contra de su expareja Marie Kennedy.

¿Benefician a Pappa?

El Código Penal, en el artículo 51 literal I, prohíbe la conmutación de la pena a los reincidentes y delincuentes habituales. Pappa se cataloga ahora como reincidente y el juez le informó que si vuelve a ser denunciado sería considerado un delincuente habitual.

Yubini Mérida es juez suplente del juzgado de Femicidio de Quetzaltenango y estuvo a cargo de la audiencia. Demoró varios minutos para explicar por qué resolvía la conmuta a favor de Pappa.

Mencionó que la defensa le presentó los antecedentes penales del delantero donde no aparece registro de algún proceso, expresó que le parecía extraño: "Si usted fue condenado le tendrían que aparecer", cuestionó.

Las dudas del juez se acrecentaron cuando el fiscal le presentó un informe de las consultas de salidas procesales del MP. "Me indica que existe un proceso, realmente no tengo toda la información en esta consulta (...) yo no sé si usted fue condenado y la sentencia ejecutoriada".

Agregó: "Como aquí tengo la constancia de que usted no tiene antecedentes penales entonces tengo duda".

“ Pero como usted tiene la constancia de que no tiene antecedentes tengo duda en cuanto a eso ” Yubini Mérida , juez suplente del juzgado de Femicidio de Quetzaltenango

Con esos argumentos el juez Mérida le advirtió que le daría la conmuta con la advertencia:

“ Si ellos (jueces de ejecución) revocan esto porque resulta que usted tiene otra sentencia y usted es reincidente eso ya será cuestión aparte ” Yubini Mérida , juez de Femicidio de Quetzaltenango

MP apelará condena

El fiscal de la Fiscalía de la Mujer de Quetzaltenango pidió el procedimiento abreviado, pero al final de la noche de este 7 de enero el MP anunció: "De conformidad con el Art. 51 del Código Penal, el Ministerio Público apelará la conmuta de la pena otorgada al señor Marco Pablo Pappa Ponce".

Esto significa que si el juez ya se da por enterado que Pappa tenía otro procedimiento deberá modificar su resolución y obligar a Pappa a pasar cinco años en prisión cumpliendo condena.

*Para esta nota colaboró Shirlie Rodríguez de Stereo 100