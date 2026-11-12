Raíces dice que no apoya proyecto de Presupuesto 2027 y condiciona sus votos

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Congresistas dicen que cuestionan la distribución de recursos públicos y que solicitan priorizar el apoyo económico a las familias.

El grupo legislativo Raíces anunció que no apoyará la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, a menos que se incorporen una serie de modificaciones para destinar recursos a las familias guatemaltecas.

El diputado Samuel Pérez, integrante de Raíces, informó que los 15 legisladores de esa agrupación presentarán enmiendas ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.

"Hoy anunciamos que vamos a votar en contra del presupuesto a menos que le llegue directo al pueblo de Guatemala", manifestó Pérez durante su pronunciamiento.

Según explicó, las propuestas buscan redirigir recursos que actualmente no se ejecutan o que, a criterio de la agrupación, se destinan a programas que no generan beneficios directos para la población.

El congresista señaló que las modificaciones se concentran en dos medidas, la primera reducir directamente el precio de la energía eléctrica.

La segunda es establecer mecanismos de apoyo económico para las familias con niños y niñas, particularmente ante los gastos que deberán afrontar durante enero.

El diputado Samuel Pérez anunció que los 15 integrantes de Raíces votarán contra el Presupuesto 2027 si no se aceptan sus propuestas. (Foto: Wilder López / Soy502)

"Los 15 diputados de Raíces estamos enviando hoy enmiendas a la Comisión de Finanzas para que se haga un solo cambio, que el dinero que no le está llegando al pueblo y se está quedando perdido sin ejecutar, le llegue directo a los bolsillos de las familias por dos vías", expresó.

Pérez también cuestionó la asignación de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG), consejos de desarrollo, remuneraciones de funcionarios y programas administrativos.

A criterio del legislador, parte de esos recursos debería reorientarse para financiar las medidas de alivio económico que propone su agrupación.

Asimismo, señaló que existen asignaciones presupuestarias que podrían utilizarse con fines electorales, aunque durante su intervención no identificó partidas específicas ni presentó documentación que respaldara esos señalamientos.

El diputado tampoco precisó el monto de los recursos que Raíces pretende redistribuir, el alcance económico de las ayudas familiares ni los mecanismos mediante los cuales se reduciría el costo de la electricidad.

El parlamentario explicó que las propuestas serán trasladadas a la Comisión de Finanzas antes de que esta emita el dictamen correspondiente sobre el proyecto presupuestario.

Los legisladores de Raíces presentarán enmiendas ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. (Foto: Wilder López / Soy502)

De acuerdo con Pérez, la intención es que las modificaciones puedan evaluarse durante la discusión técnica y política del presupuesto, antes de que el documento sea sometido a consideración del pleno legislativo.

También vinculó la discusión presupuestaria con la proximidad de las elecciones generales de 2027 y pidió a los diputados demostrar su compromiso con la población mediante decisiones concretas.

"Si no se hacen estas modificaciones, nuestro voto será en contra", advirtió.

Además de condicionar su respaldo al presupuesto, Pérez reiteró que Raíces considera prioritaria la discusión de una Ley de Aguas durante el presente período legislativo.

El diputado solicitó que esta iniciativa forme parte de la agenda del Congreso antes de que finalice el año, al considerar que constituye uno de los asuntos pendientes que deben atender los legisladores.