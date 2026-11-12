MEM incrementa el valor de las multas por infringir la Ley de Hidrocarburos

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Cartera energética justifica el incremento por la pérdida del poder adquisitivo de las sanciones, cuyo monto original fue establecido en 1997.

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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) incrementó de Q1,000 a Q4,399.96 el valor de la unidad de multa que utiliza la Dirección General de Hidrocarburos para imponer sanciones administrativas por incumplimientos a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su reglamento.

La disposición quedó establecida en el Acuerdo Ministerial Número 482-2026/SG, publicado este jueves 12 de noviembre en el Diario de Centro América.

Mediante el Acuerdo la cartera modificó el valor de referencia utilizado para calcular las multas aplicables a las infracciones de la normativa que regula las actividades de comercialización de hidrocarburos en Guatemala.

El artículo 2 del acuerdo establece que el valor de la unidad de multa se incrementa a Q4,399.96, lo que representa un aumento de Q3,399.96 respecto de los Q1,000 establecidos originalmente en la legislación.

En términos porcentuales, el ajuste equivale a un incremento del 340 % sobre el valor anterior, por lo que la unidad de multa pasa a representar aproximadamente 4.4 veces su monto original.

El MEM incrementa el valor de la unidad de multa utilizada para sancionar infracciones a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, según el acuerdo publicado las nuevas unidades de multa entrarán en vigor mañana. https://t.co/wHWzILL4Bl — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) November 12, 2026

La modificación no establece una multa única de Q4,399.96 para todas las infracciones, sino que actualiza el valor de la unidad utilizada para calcular las sanciones administrativas contempladas en la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

Cartera justifica incremento

En los considerandos del acuerdo, el MEM señala que el artículo 40 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Decreto 109-97 del Congreso de la República, estableció originalmente una unidad de multa equivalente a Q1,000.

Sin embargo, la misma disposición legal faculta al Ministerio de Energía y Minas para incrementar el valor de esa unidad mediante un acuerdo ministerial.

La cartera argumenta que la Dirección General de Hidrocarburos efectuó un análisis basado en el índice de inflación publicado por el Banco de Guatemala, correspondiente al período comprendido entre 1997 y 2025.

Según el acuerdo, dicho análisis determinó que el poder adquisitivo del valor original de la unidad de multa se había erosionado significativamente debido a la inflación acumulada durante ese período.

El MEM justificó el incremento por la inflación acumulada que redujo el valor de las sanciones. (Foto: Archivo / Soy502)

El MEM considera que esta situación provocó una pérdida del efecto disuasivo de las sanciones económicas, por lo que calificó el incremento como una medida técnica y jurídicamente procedente.

El artículo 3 del Acuerdo establece que el nuevo valor será aplicado por la Dirección General de Hidrocarburos para imponer sanciones administrativas por infracciones a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su reglamento.

La disposición precisa que el incremento se aplicará a todas las infracciones que se cometan a partir de la entrada en vigor del acuerdo ministerial.

Esto significa que el nuevo valor no tendrá aplicación retroactiva sobre infracciones cometidas antes de su vigencia.

El artículo 5 determina que el acuerdo comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América, por lo que las nuevas unidades de multa entrarán en vigor el viernes 13 de noviembre de 2026.