MEM señala "imprecisiones" en ley que prohíbe cortes de servicios

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, reconoció este martes que le advirtió al presidente Alejandro Giammattei acerca de "imprecisiones" en el Decreto 15-2020, en el que se prohíben los cortes en los servicios básicos durante la emergencia por el coronavirus Covid-19.

Durante una citación en el Congreso, el funcionario señaló que le dio a su opinión al mandatario y le indicó que no se establecen los rangos de consumo que podrán beneficiarse con esta medida.

ASÍ TE LO CONTAMOS:

"Hay grandes usuarios, me refiero a empresas que consumen más de 100 kilovatios/hora al mes de potencia, que están pretendiendo gozar de los beneficios de ese decreto", señaló Pimentel.

#COVID19gt El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, asegura que le advirtió al presidente @DrGiammattei acerca de "imprecisiones" en la ley que prohíbe los cortes de servicios básicos. El Decreto 15-2020 no ha sido avalado por el mandatario y no está vigente. @soy_502 pic.twitter.com/8LFuwJTgdE — José Miguel Castañeda (@JoseCSoy502) April 21, 2020

A criterio del ministro, "si pagan menos del 65%" de usuarios se pone en riesgo la estabilidad del sistema de distribución eléctrica en el país. No obstante, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, le enfatizó a Pimentel que la ley no es para que los usuarios no paguen sino que es para que los pagos puedan hacerse en varias cuotas.

TE PUEDE INTERESAR:

"Lo que realmente nos estamos jugando es que en pocos meses tengamos que racionar la energía eléctrica si se rompe la cadena de pagos", mencionó el funcionario.

Esta ley ley prohíbe los cortes de los servicios de agua, energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e Internet durante el Estado de Calamidad, con lo que se busca ayudar a las familias afectadas por la crisis del coronavirus Covid-19.

ADEMÁS:

De acuerdo con lo aprobado por los diputados, los pagos atrasados no generarán mora, intereses, gastos administrativos ni cualquier otra penalización, y los usuarios podrán suscribir convenios de pago hasta en 12 cuotas, las cuales iniciarán el mes siguiente a cuando concluya el estado de calamidad.

Esta medida aún no entra en vigencia, porque el presidente Alejandro Giammattei no le ha dado el visto bueno y el plazo para que lo haga está por vencer. Si ese tiempo se cumple, el Congreso podrá ordenar la publicación de la ley sin el aval del gobernante.