El mensaje de exfuncionario de EEUU a Ovidio Guzmán luego de la extradición

El exdirector de Operaciones Especiales de Estados Unidos le envió un mensaje a Ovidio Guzmán, luego de su extradición

Derek Maltz, exmiembro de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos envió un fuerte mensaje a Ovidio Guzmán López, recién extraditado a EE.UU. "Ovidio Guzmán, bienvenido a Estados Unidos y disfruta la reunión familiar con tu padre, "El Chapo" en máxima prisión federal", escribió en su red social.

Además elogió el trabajo de las autoridades que realizaron la extradición. "Desarrollo positivo con esta extradición, pero tengan en cuenta que los CDC publicaron las últimas cifras de muertes por drogas para los 12 meses que terminaron en abril de 2023 en: 111,355. Todavía es necesario cerrar las capacidades de producción en México. Gran trabajo de DEA ¡Fiscales y autoridades de todo el país luchan diariamente para salvar vidas!", agregó.

El viernes 15 de septiembre, se llevó a cabo un operativo en conjunto con autoridades estadounidenses y mexicanas para proceder a la extradición de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", hijo del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, quien cumple cadena perpetua en EE.UU.

Maltz fue Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales (SOD) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) durante casi 10 años antes y sumó 28 años de servicio en la DEA.

El exfuncionario jugó un papel importante en el crecimiento y fortalecimiento del SOD y además fue responsable de liderar la coordinación de los esfuerzos multiinstitucionales de alto perfil que resultaron en la captura del capo del Cártel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, refiere el gobierno estadounidense.