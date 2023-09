Ovidio, hijo de Chapo Guzmán, fue extraditado a Estados Unidos (video)

-

Uno de los "Chapitos", Ovidio hijo del "Chapo" Guzmán fue extraditado hacia Estados Unidos

El departamento de Justicia de Estados Unidos informa que el líder del Cartel de Sinaloa, Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón, fue extraditado el viernes 15 de septiembre por la tarde. El narcotraficante fue enviado a EE.UU en un operativo en conjunto con las autoridades mexicanas, las cuales entregaron a Guzmán quien se encontraba recluido en el penal de Almoloya, también conocido como "Altiplano". Esto sucede dos días después que su mamá, Emma Coronel quedara el libertad.

Guzmán López, es uno de los herederos del Cártel de Sinaloa desde que su padre, el narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán, cumple cadena perpetua. El extraditado de 33 años fue detenido en enero pasado en México y estaba encarcelado en el centro penitenciario del Altiplano en el estado de México, en el centro del país.

Las autoridades mexicanas le acusan de delitos contra la salud y de portar armas de fuego, pero también le investigan por delitos vinculados a la delincuencia organizada.

El Departamento de Justicia informó de la extradición de Ovidio Guzmán. (Foto: captura de pantalla)

Ovidio Guzmán ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán (noroeste), pero fue liberado por orden del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en medio de una asonada de la organización criminal.

López Obrador defendió entonces su decisión, afirmando que se evitó un baño de sangre cuando efectivos militares quedaron rodeados por personas armadas.

"Hoy, como resultado de la cooperación entre las fuerzas del orden de México y Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, líder del cártel de Sinaloa, ha sido extraditado a Estados Unidos", informó el fiscal general y secretario de Justicia estadounidense, Merrick Garland, en un comunicado.

Washington le acusa de "narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos", detalló en otro comunicado Liz Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.