El mensaje en inglés que Giammattei envía a EE.UU. tras aprobación de ley

El presidente Alejandro Giammattei envió un mensaje en inglés al gobierno de Estados Unidos luego de ser aprobada la Ley de Migración.

En su red social, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei envió un mensaje hacia los Estados Unidos en el cual destaca que el Congreso de Guatemala aprobó la ley que endurece medidas contra los "coyotes" y traficantes de personas y pidió a ese país que la trata de personas esté incluido en el tratado de extradición.

"Nuestro Congreso acaba de aprobar una enmienda para aumentar las penas de prisión contra los traficantes de personas “coyotes”. Guatemala reafirma su compromiso regional para reducir la migración irregular mediante el fortalecimiento de nuestras leyes", escribió Giammattei en inglés.

"Animamos a los EE.UU, Casa Blanca, el Departamento de Justicia, para incluir este delito grave (tráfico de personas) en el tratado de extradición para que estos criminales enfrenten la justicia en las cárceles de los Estados Unidos", agregó.

We encourage the US @WhiteHouse, @TheJusticeDept, to include this felony (human smuggling) in the extradition treaty for these criminals to face justice in US jails. — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) February 2, 2022

Ley de Migración

La propuesta fue presentada por Giammattei y esta fue aprobada este martes 1 de febrero. La nueva normativa incrementa los delitos para los "coyotes" de 10 a 30 años de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito y multas de hasta 200 mil quetzales.

Las penas aumentan a dos terceras partes cuando se trate de tráfico de niños, adolescentes o mujeres embarazadas, más aún, si se trata de algún funcionario público que facilite la migración irregular o cuando haya más de tres personas involucradas.