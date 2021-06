El mensaje de Pelé a Kylian Mbappé tras fallar un penal que lo dejó fuera de la Eurocopa

El partido quedó 3-3 y tuvo que definirse por la vía del penal. Todos los jugadores anotaron y Mbappé falló.

Francia quedó eliminado de la Eurocopa en octavos de final frente a una aguerrida selección de Suiza que nos e dejó intimidar por los actuales campeones del mundo.

El partido estuvo reñido, ambas selecciones empataron 3-3 y tuvieron que jugar tiempos extras y definir vía penales. Todos los jugadores tuvieron precisión y acertaron, excepto uno: Kylian Mbappé.

Esto devastó a Mbappé quien no daba crédito tras provocar que su equipo quedara fuera de la Eurocopa.

pic.twitter.com/gk0Sez4Wd6 — Virales d3 Guatemala (@D3Virales) June 28, 2021

El mensaje de Pelé

Tras el fallo de Mbappé, el astro brasileño, Pelé, le dedicó un mensaje de ánimo al joven atacante del PSG.

"¡Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje" fueron las palabras que le dedicó a Kylian, que se mostró destrozado luego de quedar descalificado de la Eurocopa.