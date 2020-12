Arjona: "El 2020 nos dejó un par de canas que no teníamos"

Ricardo Arjona envió un mensaje a sus fanáticos a través de sus redes sociales con motivo de la víspera navideña.

Con la puesta de sol al fondo y un tranquilo mar, el guatemalteco se ve relajado, tomando un merecido descanso tras presentar sus canciones del disco "Blanco", de la producción "Blanco y Negro", que lanzó este 2020 en medio de la pandemia que afecta al mundo.

"Señores, el 2020 nos dejó un par de canas que no teníamos, pero nos dejó la certeza, por haberse portado de manera extraña, de que al 2021 no le queda de otra que ser mejor que esto, y lo será, hay una luz enorme al final del camino, esa luz la prendemos nosotros o la apagamos, programemos nuestra actitud para que el año que viene sea mejor que esto", dijo el artista en un video que grabó.

Luego continuó: "Yo los quiero mucho donde quiera que se encuentren y les agradezco inmensamente porque en el confinamiento este año, a pesar de todo, le echaron un vistazo y pusieron un oído a las locuras que se me ocurrieron a lo largo de todos estos meses, no estamos para estar de moda, estamos para seguir haciendo lo que hemos venido haciendo los últimos 30 años, yo me siento mejor que nunca, con muchas cosas por hacer y con la fe de que cuento con un montón de amigos en todos ustedes".

“ Un fuerte abrazo ” Ricardo Arjona.

En el post muestra su mejor sonrisa y luce una playera blanca, listo para seguir disfrutando con los suyos.

MIRA EL VIDEO:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

TE PUEDE INTERESAR: