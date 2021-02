La joven Úrsula Bahillo fue víctima de un asesinato cometido su exnovio, con el que sufrió violencia física durante mucho tiempo antes de su muerte.

Sin embargo, desde tiempo atrás, la jovencita había compartido con sus amigas varios testimonios donde revelaba la violencia que vivía al lado de Matías Ezequiel Martínez, donde los golpes se hicieron presentes casi todos los días.

“Estoy enloquecida, a mi marido lo mandaron a coser (por una herida) y yo estoy lastimada. Cuando el 9 de enero hicimos la denuncia por Matías Ezequiel Martinez, le dieron perimetral porque por siete meses le pegó y la amenazó, nosotros no sabíamos nada”, relató Patricia Nasutti, mamá de la joven asesinada, en referencia al principal sospechoso del homicidio, que es efectivo de la Policía bonaerense y está detenido.

Martínez había sido denunciado por violencia de género y la Justicia le había impuesto una orden de restricción el 5 de febrero.

La Policía de Rojas "aprehendió en flagrante delito al sospechoso, quien prestaba servicios en el Destacamento Covico del partido de San Nicolás, pero estaba con licencia psiquiátrica hace unos cinco meses". Tras el crimen, el hombre habría intentado suicidarse con el mismo cuchillo usado en el homicidio, por lo que fue hospitalizado.

La madre de la joven dijo que en la Comisaría de la Mujer se habían negado a tomarles una denuncia por ser fin de semana.

"Hoy (por el lunes) le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron”, gritó la mujer a horas del femicidio de su hija.

Mensajes conmovedores

Las amigas de la víctima se movilizaron en la noche del 8 de febrero para acompañar a la familia frente a la comisaría y usaron las redes sociales para exponer cómo Úrsula les contaba sobre la violencia de género que sufría de parte de su expareja.

“Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y no les importó, nos dieron un papel y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón Ursu por no poder haber hecho más”, escribió Milagros (16) y agregó una captura de pantalla con mensajes que la víctima le había mandado.

“Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga”, le dijo Úrsula en esa conversación.

La amiga le preguntó si Martínez le pegaba o si no había llegado a eso, a lo que la víctima contestó: “Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

La madre de la joven asesinada contó que sobre Martínez pesaba una orden de restricción perimetral y que el 1 de febrero sacaron fotos del detenido a media cuadra de la casa de la abuela de Úrsula, "rompiendo la perimetral".

"Nos van a entregar el cuerpo de nuestra hija muerta, porque la trajeron a la morgue a hacer la autopsia, donde un tipo, un degenerado y un violador que golpeó a dos o tres mujeres, que van a peritar el teléfono de mi hija, y hay varias mujeres golpeadas más que no le quieren decir a sus padres por este tipo, por este policía de la provincia de Buenos Aires", relató la madre de Úrsula al tiempo que se quebraba por el dolor.