Policía asesina a su exnovia de 18 años en Argentina

Una joven de 18 años fue asesinada a puñaladas en la ciudad argentina de Rojas, delito por el que fue arrestado su exnovio, un policía al que la víctima había denunciado por violencia de género.

El crimen ocurrió el 8 de febrero cuando Úrsula Bahillo, de 18 años, fue hallada muerta con heridas de arma blanca en una zona rural de Rojas.

Se investiga si la víctima había concurrido a ese paraje citada por su exnovio, un policía de la provincia de Buenos Aires de 25 años.

Un tío del policía fue quien alertó a los servicios de emergencia tras recibir un llamado del presunto agresor. Al llegar la policía al lugar, el sujeto intentó escapar, pero fue apresado. El policía presentaba heridas de arma blanca en un aparente intento de suicidio.

La joven había consignó una denuncia por violencia de género y la justicia le había dictado una restricción perimentral.

Tras hallar el cadáver, familiares de la víctima y vecinos enfurecidos atacaron a pedradas la comisaría de Rojas e incendiaron una camioneta policial.

Nueve personas fueron arrestadas por los disturbios y una joven resultó herida frente a la dependencia policial desde donde se efectuaron disparos de balas de goma, según registros de videos tomados por manifestantes y divulgados por redes sociales.

Una patrulla de la Policía fue incendiada tras la concentración de vecinos indignados por el crimen.

Familiares y vecinos de Rojas, una ciudad de 18,000 habitantes, convocaron a una marcha en reclamo de justicia para este martes.

El policía detenido se desempeña en la vecina ciudad de San Nicolás pero "tenía licencia por problemas psiquiátricos", según dijo a la prensa el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Maltrato y denuncias

Las amigas de Úrsula Bahillo publicaron en redes sociales algunos mensajes en los que la propia víctima les contaba que había sido golpeada y amenazada por su pareja, el policía Matías Ezequiel Martínez, detenido por el femicidio.

"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, tuiteó una amiga desde su cuenta @MiliiAlmiron, donde agregó una captura de pantalla con mensajes que la víctima le había mandado.

"Úrsula aviso, fuimos a hacer la declaración y les chupo un huevo nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas."

La amiga le preguntó si Martínez la golpeaba y si por eso terminaron la relación. "Sí, amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”, aseguró.

En otro tuit se exhibió una captura de pantalla con mensajes de WhatsApp enviados por Úrsula el 19 de noviembre. Allí la joven contó: “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo”.

"Los testigos somos mi novio y yo que fuimos a declarar anoche y NO HICIERON NADA cuando tendrían que haberlo metido PRESO por violar la orden y hoy Úrsula está muerta. Ojalá se haga justicia ROMPAN TODO."

“Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas (chicas). Una me miró y dijo: ¿Qué mira la cornuda?”, relató Úrsula. La joven agregó: “Empecé a reclamarle mal y se armó alto quilombo (escándalo)”.