Lionel Messi ofreció una entrevista que se difundió este domingo en España, pero que ha sido seguida por los admiradores del argentino en diferentes países.

En esta entrevista con Jordi Évole, “La Pulga” se confesó en sus temas personales, como futbolista y la situación que ha atravesado en el Barcelona en el último año.

"Mi vida es muy normal. Es hasta aburrida. Me gusta ir al supermercado, a veces voy. Se junta mucha gente y en ocasiones es complicado, se hace difícil. A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al supermercado, al cine, a un restaurante, sin tener 300 ojos que miren lo que estás haciendo. Soy un privilegiado, pero a veces me gustaría pasar desapercibido", dijo el argentino.

También ha dicho que no es de los que les gusta dejarse vencer y podría llegar a perder la cabeza.

"Soy muy calentón y en la calentura hago y digo lo que me sale. No me gusta perder desde pequeño".

¡EN EXCLUSIVA! ESTA TARDE la entrevista que todo el mundo quiere ver.. Presentado por @STATEFARM



Lionel Messi Sin Filtro

⌚ 4:30pm ET

@Telemundo

APP Telemundo Deportes ➡️ https://t.co/W20je4FdzA#MessiSinFiltro pic.twitter.com/gm4oxLzZWQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 27, 2020

Messi también ha confesado que sus allegados le han pedido que asista a terapia, algo que ha considerado, pero no ha tomado la decisión de hacerlo.

"Debería haber ido al psicólogo, pero no he ido. Antonella me lo ha dicho a veces, pero me cuesta abrirme".

Esta afirmación hecha por alguien como Leo Messi me parece de una gran valentía. Y demuestra una enorme normalidad. #MessiÉvole pic.twitter.com/WvQZZUNJuv — Jordi Évole (@jordievole) December 27, 2020

La crisis

Tras la crisis que se produjo en Barcelona al pedir su salida, Messi explicó que ha sido una decisión muy complicada, pero que nunca ha querido afectar al club.

"Muchas veces le dije al presidente de irme. El burofax era una manera de decirlo de forma oficial, de decirlo en serio".

"Pensaba que había cumplido un ciclo y que necesitaba un cambio. Mi cabeza necesitaba salir de todo esto. Sabía que era un año de transición, de gente joven. Yo quería seguir luchando por la Champions y por la Liga. Me quería ir y quería hacerlo bien. El presidente empezó a filtrar cosas para hacerme quedar como el malo de la película. Estoy tranquilo. Fue una decisión horrible, dificilísima de tomar. Era muy difícil dejar el club de mi vida, no creo que haya mejor ciudad que esta. Mi familia no quería moverse".

Messi resaltó que se sintió traicionado por Josep Maria Bartomeu, que le prometió hacerse cargo de su caso.

“Bartomeu me engañó en muchas cosas y durante varios años”. #MessiÉvole pic.twitter.com/AsSJkBE98Q — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

"Bartomeu me engañó en muchísimas cosas durante varios años. No hay un clic, es todo un camino. Uno conoce bien a este club. El último año fue duro. Antes también había sido difícil por cómo habíamos quedado eliminados de la Champions".

El argentino indicó que contaba con equipo legal que pudo haber solucionado su caso por medio de la justicia, pero no se sentía a gusto hacerlo de esa manera con el club de sus amores.

"Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. No me quejo. Yo me quejo del trato que recibí, por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó. Sabía que si iba a juicio tenía la razón porque me lo habían confirmado muchos abogados".

El 10 resaltó que no tiene injerencia sobre el vestuario, como lo han dicho en muchas ocasiones y que se ha llegado a pensar que es de esa manera.

"Que digan que Messi manda en el vestuario me molesta. Muchos lo dan por hecho. La gente se cree todo lo que sale en el diario y en la tele. Lo dicen en el Barcelona y en la selección, que jugaban mis amigos. Con Koeman se ha dado una seriedad. Fue un gran acierto y está haciendo las cosas muy bien. Hay gente joven. El equipo va creciendo”.

Resaltó: "No tengo nada claro hasta que termine el año. Esperaré hasta que termine la temporada. Me centro en conseguir títulos y no en otras cosas. Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así. Me quedaré a vivir en Barcelona y quiero volver a estar en el club de alguna manera, es lo que quiero y lo que siento para el club".

Messi calmó el temor de los aficionados culés y dijo que no piensa aún en la salida del club, que podría empezar a negociar al finalizar el 2020.

La pregunta del millón. Y la respuesta. #MessiÉvole pic.twitter.com/3B2M9SwROJ — Producciones del Barrio (@delbarriotv) December 27, 2020

"No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas. Es una historia de amor de muy chiquito con el club y la ciudad. Termine lo que termine no tiene por qué manchar todo lo que he vivido en mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final".