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Así retiran el vehículo empotrado sobre el techo de otro vehículo este viernes

  • Por Maria Fernanda Gallo
13 de noviembre de 2026, 13:01
Los dos vehículos terminaron con severos daños en su estructura.&nbsp;(Foto vía: captura de video)

Los dos vehículos terminaron con severos daños en su estructura. (Foto vía: captura de video)

Una grúa ayuda a retirar el vehículo empotrado en el techo de otro transporte este viernes en Carretera a El Salvador.

EN CONTEXTO:Conductor pierde el control y termina sobre otro vehículo en Carretera a El Salvador

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula coordina el tránsito mientras se retira el picop y el vehículo involucrado en un aparatoso accidente este viernes 13 de noviembre.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.5 de la carretera a El Salvador, en dirección a la ciudad de Guatemala, en donde un picop y un automóvil colisionaron.

Debido al fuerte impacto, el conductor del picop perdió el control y terminó sobre el techo del otro vehículo, que terminó con su estructura destruida.

Mira:

Una grúa bajó el picop que quedó sobre otro transporte y posteriormente se retiró el vehículo del lugar.

Ambos carriles hacia la capital permanecieron cerrados durante la emergencia.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula realiza trabajos de limpieza ante el combustible derramado.

(Foto vía: Amílcar Montejo, EMETRA)
(Foto vía: Amílcar Montejo, EMETRA)

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