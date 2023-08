Mark Zuckerberg agrega una nueva función que rompe barreras de idioma

-

Existe un nuevo algoritmo basado en inteligencia artificial que transcribe y traduce a más de 100 idiomas.

Mark Zuckerberg a través de Meta lanzó un algoritmo llamado Seamless M4T, basado en inteligencia artificial que traduce notas de voz y habla más de 100 idiomas, según Gagadget.

El español informó que la idea de este algoritmo es traducir y transcribir en más idiomas, haciendo posible que dos personas se comuniquen aunque no hablen la misma lengua.

Su nombre significa "traducción automática masiva multilingüe y multimodal", y se encuentra publicado bajo la leyenda Creative Commons CC BY-NC 4.0.

El portal de actualizaciones de WhatsApp, WhatsApp Beta Info, reportó que este algoritmo se podría encontrar en la aplicación de mensajería con el tiempo, y agregó un video de ejemplo.

Mark Zuckerberg announced SeamlessM4T, a new multimodal AI model that lets people who speak different languages communicate more effectively. It supports speech-to-text, text-to-speech, speech-to-speech, text-to-text translation and speech recognition for nearly 100 languages.… pic.twitter.com/GkUAo1i3yL — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 22, 2023

Palabras sensibles

Se informó que aunque se encuentre en desarrollo, el sistema ya es capaz de identificar palabras "sensibles" o groseras. Según Meta estas palabras incentivan al odio y a la violencia, por lo que si el sistema detecta estas palabras cambiará el mensaje original a la hora de la traducción.

Además, esta herramienta tendrá la capacidad de cuantificar el sesgo de género y verificar si se utilizaron formas de género concretas para una oración.