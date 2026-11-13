Portugal inicia la era post Cristiano Ronaldo contra Dinamarca en la Liga de Naciones

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La selección de Portugal afrontará este sábado (1:45 p. m.) su primer partido tras el retiro internacional de su más grande estrella.

Más allá de la posibilidad de sellar el primer puesto del grupo D de la Liga A, los lusos vivirán su primera concentración sin Cristiano Ronaldo, quien puso fin a su ciclo con el combinado nacional después de 23 años y una trayectoria de 146 goles en 234 partidos.

El encuentro, a disputarse en el estadio municipal de Braga, marcará un nuevo capítulo para el equipo portugués, que comienza a acostumbrarse a jugar sin su máximo referente histórico.

Con Bernardo Silva como nuevo capitán, el conjunto dirigido por Jorge Jesús buscará demostrar que cuenta con las herramientas necesarias para mantener su protagonismo en el futbol europeo.

En lo deportivo, la Selecao llega con números sólidos; suma 12 puntos después de cuatro jornadas y ya tiene asegurada su clasificación a los cuartos de final.

Ahora, el objetivo es confirmar el liderato del grupo, mientras que Dinamarca, segunda con seis unidades, necesita sumar para mantener a raya a Gales y Noruega, que tienen tres puntos cada una.

Los portugueses ya derrotaron a los daneses por 4-2 en el enfrentamiento de octubre, por lo que intentarán repetir el resultado en casa. Dinamarca, en cambio, buscará revancha después de una fase de grupos en la que ha marcado siete goles, pero también ha recibido la misma cantidad.

O treino de hoje ️️ #NationsLeague https://t.co/6vZ5olLvxR — Portugal (@selecaoportugal) November 12, 2026

La salida del "Bicho" también abre espacio para una nueva distribución de responsabilidades dentro del vestuario. Bernardo Silva asumirá la capitanía tras acumular 115 apariciones con Portugal, mientras el estratega comienza a renovar la plantilla con la convocatoria de siete caras nuevas.

En cuanto a las bajas, Joao Cancelo será baja por suspensión, mientras el cuerpo técnico está pendiente de la evolución física de Rafael Leao, quien salió sustituido durante el descanso del partido del Galatasaray del pasado 8 de noviembre por una molestia que él mismo consideró de poca gravedad.

*Con información de agencias