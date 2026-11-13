Estados Unidos iniciará ante Haití la despedida de Pochettino

La selección de Estados Unidos enfrentará este sábado a Haití, en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.
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Ester será el último compromiso del argentino Mauricio Pochettino como seleccionador antes de incorporarse al Manchester United.
El encuentro se disputará a las 3:30 p. m. en el Nu Stadium de Miami, mientras que el duelo de vuelta será el próximo martes en Ohio.
El técnico dirigirá sus últimos dos partidos con el combinado de las Barras y las Estrellas antes de asumir el mando de los diablos rojos el 18 de noviembre, en sustitución de Michael Carrick.
Pochettino se mostró emocionado durante su última conferencia de prensa y reconoció que fue difícil dejar el proyecto, aunque consideró que no podía rechazar la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.
Estados Unidos llega a esta eliminatoria con el objetivo de avanzar a las semifinales y mejorar su actuación de la edición anterior, cuando cayó ante Panamá en esa instancia.
La última vez que enfrentó a Haití fue en la Copa Oro de 2025, con victoria estadounidense por 2-1.
*Con información de agencias