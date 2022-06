"Mi papá es un ícono", Adria Arjona defiende a su padre de las críticas

Durante la alfombra roja del estreno de "El padre de la novia" en México, Adria Arjona defendió a su padre de las críticas.

La actriz fue cuestionada acerca de las críticas que su padre recibe por su música:

"Como todo el arte en fin, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, al final del día mi papá es un ícono y tiene una de las giras más grandes del mundo y llena todos los conciertos", expresó.

La puertorriqueña de raíces guatemaltecas dijo con orgullo que siempre ha apoyado a su padre y que ha sentido lo mismo de parte del guatemalteco, además agregó que su papá es un gran artista y es lo máximo:

"Mi padre siempre me ha dicho que el mundo es mi universidad y me dejó volar desde muy chiquita y muy temprano, sabiendo que me iba a perder, eso se lo agradezco mucho a él, creo que mi papá me ha dado mucha libertad, mi papá es un artista, es cool", dijo.

MIRA EL MOMENTO: