Ministra de Salud le resta importancia a vacunas de El Salvador

El Salvador recibió este domingo 96 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo Covax. Sin embargo, la ministra de Salud de Guatemala, Amelia Flores, le restó importancia a esta entrega.

___

___

Durante la conferencia de prensa de este lunes 19 de abril, la funcionaria guatemalteca aseguró que "no es una cantidad importante", la recibida por el vecino país.

"No tengo la comunicación exacta. Todo es lo que ustedes dicen o lo que sale en redes sociales. Yo conozco mucha gente de El Salvador que no ha sido vacunada. La cantidad que está llegando, no es una cantidad importante", dijo Flores.

Este es el tercer lote de vacunas de Covax que recibe El Salvador, que ya suma 181,080 dosis recibidas a través de este mecanismo, y en total ya cuenta con más de 1.2 millones de vacunas.

“El Salvador es parte de los países que, en vista de su EXCELENTE PREPARACIÓN, logra estar dentro de estos primeros países en recibir vacunas en cada una de las rondas”



Representante de la @opsoms en nuestro país

pic.twitter.com/EZXw9yLqcT — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 19, 2021

Guatemala únicamente ha recibido un lote de 81,600 vacunas a través de Covax. Es decir, menos de la mitad de lo que ha obtenido El Salvador, país que tiene cerca de un tercio de la población de Guatemala.

Además, ese país anunció que ya han vacunado a medio millón de personas. Mientras tanto, Guatemala ha vacunado a 155,973 personas hasta este domingo 18 de abril. Solo 1,826 tienen las dos dosis aplicadas.

La ministra aseguró que en mayo se espera recibir una cantidad aún no establecida de vacunas de Pfizer y 300 mil dosis de AstraZeneca, ambas a través del mecanismo Covax.