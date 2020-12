Localizan un nuevo monolito, esta vez en Rumania

Un monolito metálico fue hallado en una colina cerca de la ciudad rumana de Piatra Neamt, similar a uno encontrado recientemente en Utah, Estados Unidos.

La emisora local Jurnal FM, contó que recibió reportes del objeto el pasado jueves, dos días después del hallazgo estadounidense.

Esta fue descrita como una estructura de un “metal brillante”, de cuatro metros de altura y triangular de proyección horizontal, está cubierto con un patrón de óvalos continuos, a diferencia del de Utah, que es liso.

Al parecer según reportan usuarios de 4chan tras descubrir la ubicación del monolito de metal descubierto en Utah hicieron un rastreo con Google Earth y lleva 4 años allí clavado, hicieron una limpieza de piedras en la zona y fue colocado después, street art? Que opinan? https://t.co/oOf1Bb6u1h — UFOLÓGICOS (@UFOLOGICOS1) November 25, 2020

“Es una construcción en una propiedad privada, pero aún no sabemos quién es el propietario”, informó la jefa de la Dirección de Cultura y Patrimonio de la región de Neamt, Rocsana Josanu.

Josanu Adevarul dijo que la estructura se encuentra un área protegida: “Para hacer algo en ese lugar necesitaba una autorización de nosotros, que debe ser aprobada por el Ministerio [de Cultura]”, aseveró.

Mucho se especula acerca de estos objetos, algunas personas sugieren que se trataba de una estrategia de ‘marketing’ o una instalación de arte en honor al escultor minimalista John McCracken.

Otros afirman que puede ser una “arma alienígena”, un “antiguo prototipo de Xbox de próxima generación” o un “dispositivo de la NASA”.

DATOS DEL DE UTAH:

El 18 de Noviembre de este año personal de Utah Department of Public Safety Aero Bureau trabajaba con Utah Division of Wildlife, durante estos trabajos ubicaron un monolito metálico de aprox 3m de altura

No hay indicadores de quien o que pudo colocarlo ahi pic.twitter.com/njEUSh9fj4 — ffloresm (@ffloresm) November 24, 2020

4chan has discovered the location of the Utah monolith. It sat there for over 4 years unnoticed. pic.twitter.com/me50ib6Xsg — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) November 24, 2020

