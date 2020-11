Una enfermera de 27 años subió dos fotos a Twitter donde compara su rostro antes y después de la pandemia del Covid-19.

Con esta acción, Kathryn, la enfermera, ha demostrado los estragos por los que pasa el personal de salud de todo el mundo, al enfrentar la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

La primera fue tomada justo antes de su graduación, en abril 2020. En la segunda se observan signos de cansancio y las marcas del equipo que debe usar para protegerse, que ha dejado lesiones en la piel, especialmente en la nariz.

La trabajadora de salud también hace referencia en otros tuits a la polarización política en torno a la enfermedad en Estados Unidos, desde mediados de 2020.

“Amo ser una enfermera. No esperaba exactamente ser una nueva enfermera en medio de una pandemia altamente politizada pero la vida te sorprende, incluso en una pandemia, no hay nada más que quisiera hacer. Cuidar de los enfermos es un honor y yo atesoro a mis pacientes”, escribió la enfermera.

Esta es la comparación que la enfermera hizo de sí misma. (Foto: Twitter)

Kathryn también habló del dolor que siente al ver gente morir por una causas que podrían haber sido evitadas, de haberse tomado las medidas sanitarias debidas.

“Es devastador ver gente morir, siento que esas muertes podían evitarse, es más devastador cuando los veo morir de la misma forma, una y otra vez. Devastador que el básico sentido común y la decencia hallan sido politizados”.

“El Covid es una enfermedad brutal y no se la desearía ni a mi peor enemigo. Por favor, entiendan que no se están protegiendo solo a ustedes mismos, sino están protegiendo a la gente a su alrededor”, concluyó Kathryn.

La especialista ha recibida muchos mensaje de apoyo tras su post.

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals (@kathryniveyy) November 22, 2020

TE PUEDE INTERESAR: