Los modelos de iPhone que podrían desaparecer con la llegada del iPhone 15

Aunque aún no ha salido al mercado, el iPhone 15 está en el centro de atención por los datos que se han filtrado sobre este.

Cada vez falta menos para que salga al mercado el nuevo iPhone 15, un dispositivo que ya está en la mira por los datos que se han dado a conocer sobre este.

Sin embargo, en las últimas horas ha salido a luz una característica interesante pero que ha alarmado a otros usuarios de esta línea de celulares de Apple.

Y es que la llegada del nuevo modelo podría implicar el fin de la fabricación de modelos anteriores de iPhone, y por lo tanto, también de repuestos para esos teléfonos.

Our best look yet at the iPhone 15 Pro! Do you like the design?



Stunning renders from @ianzelbo pic.twitter.com/EUQ4Y5ktde — Apple Hub (@theapplehub) April 7, 2023

Dicha información es confirmada por el portal MyDrivers, que además indicó que los modelos que saldrán de circulación no son tan antiguos como usualmente pasa cuando iPhone lanza una nueva edición.

Los modelos en riesgo

De acuerdo con el portal, serán los iPhone 12, iPhone 13 mini y el iPhone 14 Plus los que probablemente salgan del mercado, una noticia que ha dejado en shock a muchos ya que este último fue lanzado hace menos de un año.

Cabe destacar que aunque puede que Apple deje de venderlos en sus tiendas, otros distribuidores sí seguirán ofreciéndolos en el mercado. Sin embargo, no garantiza que se trate de dispositivos originales.

Esto podría costar el iPhone 15

Si bien se trata de dispositivos costosos, quienes lo utilizan creen que las funciones y características avanzadas lo valen. Por lo que esta vez puede que no sea la excepción, aunque todavía no se saben muchos detalles del mismo.

En ese sentido, expertos en el tema dicen que el nuevo iPhone 15 Pro Max de 1 TB tendrá un precio de 2, 900 dólares (Q22,600 aproximadamente).

Esto lo convertiría en el iPhone más caro de todos en esa línea de Apple. Pero eso sí, también el más avanzado en tecnología ya que se espera un procesador mucho más rápido y potente.