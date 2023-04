Revelan el exorbitante precio que podría tener el iPhone 15

Aunque faltan pocos meses para su lanzamiento, se ha filtrado el posible precio que podría tener el iPhone 15 en el mercado.

Aún quedan algunos meses para que sea lanzado el nuevo iPhone 15, algo que tiene emocionados a los fieles usuarios de esta línea de Apple.

Si bien se trata de dispositivos costosos, quienes lo utilizan creen que las funciones y características avanzadas lo valen. Por lo que esta vez puede que no sea la excepción, aunque todavía no se saben muchos detalles del mismo.

En ese sentido, expertos en el tema dicen que el nuevo iPhone 15 Pro Max de 1 TB tendrá un precio de 2, 900 dólares (Q22,600 aproximadamente).

Esto lo convertiría en el iPhone más caro de todos en esa línea de Apple. Pero eso sí, también el más avanzado en tecnología ya que se espera un procesador mucho más rápido y potente.

Our best look yet at the iPhone 15 Pro! Do you like the design?



Stunning renders from @ianzelbo pic.twitter.com/EUQ4Y5ktde — Apple Hub (@theapplehub) April 7, 2023

Innovadora función

Una de las novedades del nuevo iPhone es la de prescindir de la botonera física para apostar por unos botones capacitivos de estado sólido.

Esta será una de las características en los modelos Pro en principio, pero deja la duda de qué sucederá si el dispositivo se queda sin batería. Las últimas filtraciones confirmarían que habrá un chip encargado de eso.

Los iPhone de la actualidad poseen cuatro botones. El más grande de ellos es el botón de apagado y encendido. Los otros dos botones, separados, son los de volumen más y volumen menos, siendo el cuarto botón un interruptor para cambiar entre los modos se sonido y silencio.