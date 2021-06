Rüdiger intentó morder a Pogba en el encuentro entre Francia y Alemania

La posible falta no fue observada por el árbitro, pero sí por las cámaras de televisión.

Durante el partido entre las selecciones de Francia y Alemania en la jornada de la Eurocopa, además del gol de Hummels, la acción que más llamó la atención y no pasó por desapercibida para nadie. Fue el intento de agresión del jugador Rüdiger sobre Pogba.

En las imágenes se observa al central alemán del Chelsea en una acción de juego en la que cubría al francés por la espalda y en la que se ve claro el mordisco que intentó darle al jugador del United que no llegó a producirse.

Está fue la acción:

(Foto: Marca)

