Captan a un quetzal llevando alimento a sus polluelos (video)

Andrés Novales compartió un impactante video donde se aprecia a un quetzal llevando alimento al nido como señal de que hay polluelos.

El biólogo y fotógrafo guatemalteco subió a sus redes sociales un impactante clip donde se ve a un ejemplar macho regresando a la cavidad donde reposa con el fin de suplir a los recién nacidos.

"Ya con pichones ahora ambos padres llegan con más frecuencia al nido a alimentar, entre sus comidas favoritas están las semillas y frutos de diversos árboles. En unos días empezarán a llegar con lagartijas y ranas para darle más proteína a los pichones en crecimiento", explicó el especialista.

Novales ha contado poco a poco su experiencia capturando la vida del ave nacional a través de su lente.

"...Ya están alimentando pichones así que llegaron todo el día a darles de comer. El clima no ha ayudado, mucha niebla, así que aquí tienen un hermoso quetzal macho entre la niebla", explicó en otro post donde compartió una foto donde el ejemplar descansa en una rama con un aguacatillo en el pico.

"El momento que tanto esperé, estuvimos sentados 17 horas en silencio esperando este par de segundos. Sin contar todos los viajes pasados en los que no se logró. Pero aquí está, un pequeño extracto del video que estoy trabajando. Estoy realizado, espero lo disfruten" escribió al inicio de su aventura con los quetzales.

Novales egresó de la Universidad de Valle de Guatemala y combina su profesión con la fotografía. Fue elegido por ABC Earth como el mejor fotógrafo de vida salva de Latinoamérica. Ha viajado a distintos lugares de la región para plasmar importantes imágenes de naturaleza y conservación.

MIRA EL VIDEO Y LA IMAGEN:

Ya con pichones, ahora ambos padres llegan con más frecuencia al nido a alimentar. Entre sus comidas favoritas están las semillas y frutos de diversos árboles. En unos días empezarán a llegar con lagartijas y ranas para darle más proteína a los pichones en crecimiento. pic.twitter.com/fzHWBX0ZpT — Andres Novales (@NovalesWildlife) May 9, 2022

La actividad de Quetzales estuvo increíble hoy ya están alimentando pichones así que llegaron todo el día a darles de comer. El clima no ha ayudado, mucha niebla. Así que aquí tienen un hermoso quetzal macho entre la niebla ☁️ pic.twitter.com/TBb5L1UOgh — Andres Novales (@NovalesWildlife) May 9, 2022