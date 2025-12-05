El motivo por el que Kenderson Navarro no jugará con Municipal

-

Una lesión ha dejado fuera de convocatoria a Kénderson Navarro y la portería de Municipal ante Mictlán, en el juego de ida de los cuartos de final, será defendida por Braulio Linares.

Todo pintaba para que el santarroseño fuera el titular ante los conejos, pero empezó con molestias después del partido de los rojos ante Marquense y no alcanzó a recuperarse durante la semana. Sufre de una inflamación testicular. Se espera que pueda ser opción para el partido de vuelta.

Para Linares no será extraño jugar, pues se apuntó 11 titularidades (el 50%) durante la clasificación, en parte, porque Kénderson estuvo con la Selección de Guatemala.

Además, no hizo el viaje a Jutiapa el mediocampista César Archila, por un resentimiento muscular, y el trinitense Aubrey David, que se encuentra fuera del país. Sí viajó Pedro Altán, que estaba en duda. También volvió a la convocatoria José Morales, que se había ausentado en los últimos juegos por una fractura en uno de los dedos de la mano izquierda.

Pese a las bajas Municipal buscará salir bien librado del estadio La Asunción para sentenciar la serie el miércoles, en el estadio de El Trébol.

Los rojos llegan con una racha de tres victorias consecutivas, como líderes, y no pierden ante los conejos desde el 1 de agosto del 2015. Mictlán se clasificó en el octavo lugar a la fase final.