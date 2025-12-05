Los grupos de Panamá, Haití y Curazao en el Mundial 2026

-

En un Mundial que pudo ser el primero para Guatemala, así le fue a las selecciones clasificadas de la región en el sorteo de la Copa del Mundo 2026 celebrado este viernes en Washington.

La Bicolor avanzó a la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf y necesitaba vencer a Panamá y Surinam, en el estadio de El Trébol, en la fecha FIFA de noviembre para quedarse con el boleto.

Sin embargo, la Azul y Blanco cayó ante los canaleros 3-2 y pese a que doblegó 3-1 a Surinam, se quedó con las manos vacías. Panamá fue directo a la Copa del Mundo y los sudamericanos se clasificaron a Torneo clasificatorio que se realizará en México en marzo.

Sus grupos:

A Panamá no le fue nada bien en el sorteo. Quedó anclada en el Grupo L, uno de los grupos más complicados del torneo, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Haití se enfrentará a Brasil, Marruecos y Escocia en el Grupo C y Curazao ocupa el Grupo E con Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

De clasificar al Mundial, Surinam estará en el "Grupo de la Muerte", el I junto a Francia, Noruega y Senegal.