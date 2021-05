Caso Foppa: La razón por la que arrestaron al exjefe de la SAT

El exjefe de la SAT informó en redes sociales que dos vehículos le cerraron el paso en el Bulevar Liberación y en ese lugar le notificaron de la orden de arresto.

Luego de la detención del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, el Ministerio Público (MP) informó que se trata de un caso de la Fiscalía de Delitos Electorales.

En un mensaje en Twitter, el abogado informó que fue detenido en el Bulevar Liberación y 15 avenida, de la zona 13, por dos vehículos, uno de ellos sin placas.

Los agentes le informaron que se trataba de una revisión de solvencias del vehículo en el cual se trasladaba el exjefe de SAT y de su persona. Minutos después le indicaron que tenía orden de captura y que sería trasladado hacia Torre de Tribunales.

Ya me notificaron la orden de aprehensión, es por un caso donde quisimos hacer un partido político. Y ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero me iré a defender a tribunales https://t.co/elCQPu577V — Foppa (@foppaguate) May 19, 2021

Caso Política y Falsedad

Según el MP, la Fiscalía contra los Delitos Electorales, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) realizó diligencias con el objeto de ejecutar órdenes de aprehensión solicitadas contra Solórzano Foppa y 15 personas más en el caso llamado "Política y Falsedad".

Se le acusa del delito de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración, los cuales habrían sido cometidos durante la inscripción de una nueva agrupación política.