Caso Hansel Szarata: Juicio llega a su etapa final

El juicio en contra de Carlos García Rubio está por terminar. Este lunes se presentaron consultores propuestos por la defensa.

Este lunes 2 de marzo continuó el juicio en contra de Carlos García Rubio por el homicidio de Hansel Szarata, ocurrido en abril de 2025.

En la audiencia, declararon tres consultores expertos propuestos por la defensa de García Rubio.

"El día de hoy pues tres expertos consultores dieron y rindieron informe ante el juez lo cual evidencia pues por medio de métodos científicos y evidencia científica pues que la hipótesis desarrollada por el Ministerio Público no es la adecuada y es incorrecta", dijo García Rubio.

Fueron las últimas personas de declarar ante el Tribunal Cuarto de Instancia Penal y con ello se llega a la etapa final del juicio.

El juez, programó para el próximo 6 de marzo la presentación de las conclusiones.

Ese día, el MP hará un repaso del caso y de las pruebas presentadas, y podrá pedir una sentencia condenatoria, mientras la defensa también presentará sus conclusiones y explicará porqué pide una sentencia absolutoria.

El MP insiste en que García Rubio disparó y causó la muerte de Szarata, mientras la defensa, asegura que no se ha demostrado que el disparo de García Rubio ocasionará su muerte.

Fiscalía reproduce video del ataque a Hansel Zsarata.



Acusan a Carlos Garcia Rubio de disparar en contra de su amigo.



El acusado señala que fue para defenderlo pic.twitter.com/j1N9uzkscE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 26, 2025

El caso

El 5 de abril de 2025 se reportó el fallecimiento de un hombre en el parqueo de un centro comercial ubicado en la zona 16. Momentos después, se confirmó que la víctima era Hansel Szarata, exasesor jurídico del Congreso de la República.

Por el hecho, fue capturado Carlos García Rubio, quien desde el inicio alegó su inocencia.

La investigación señala que la víctima, el acusado y otras personas (Roberto Padilla y Andres Cano) convivieron en una discoteca del lugar.

Cuando se retiraban Padilla y Cano tuvieron un incidente con otras personas y dispararon cuando iban en el vehículo, segundos después llegaron a donde estaba García Rubio y Szarata y es cuando se registraron los segundos disparos, la víctima fallece momentos después.