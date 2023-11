Muere Shannon Wilcox, actriz de “El Diario de la Princesa”

-

La popular actriz Shannon Wilcox, falleció a la edad de 80 años.

La destacada actriz Shannon Wilcox, murió a los 80 años de edad en Los Ángeles, Estados Unidos, de acuerdo con información del medio Variety.

Shannon Wilcox contaba con una extensa carrera de 46 años, participando en más de 70 producciones. Sin embargo, fue conocida principalmente por su actuación en las producciones de alto nivel como "El Diario de la Princesa", "Grey's Anatomy" y "Karate Kid".

La actriz falleció el 2 de septiembre pero la noticia se confirmó en las últimas horas a través de su agente de talentos, Peter Young.

Shannon Wilcox Dies: 'Dallas' Actress Who Appeared In Several Garry Marshall Films Was 80 https://t.co/N9IsywYpiD — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 7, 2023

Una de las últimas apariciones de Shannon fue en la serie Grey's Anatomy en el año 2020. En el popular programa, Wilcox interpretó a Irene Sholman, una mujer que padecía de una grave enfermedad que la mantiene "unida" a una silla de ruedas.

Kelli Williams, hija de Shannon, compartió unas palabras para Hollywood Reporter, sobre como fue su madre durante sus últimos días de vida.

"Se reía con facilidad, iluminaba cada habitación en la que entraba y le encantaba viajar y hacer amigos por todo el mundo. Hablaba francés, español e italiano. Una de sus grandes pasiones era bailar tango y salsa, que siguió bailando maravillosamente hasta bien entrados los 70 años. Su tarjeta de baile estaba siempre llena", señaló Williamns.

Por otro lado, el pasado 21 de mayo, Kelli compartió a través de Instagram una imagen en que la aparece la actriz, probablemente fue la última foto de Shannon. Esto fue durante el festejo de su cumpleaños número 80.