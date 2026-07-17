México: La desesperada decisión de una mujer ante el fuerte sismo

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Un temblor de magnitud 7.4 afectó este viernes 17 de julio a México y Guatemala, generando que varias personas sufrieran crisis nerviosa y una mujer resultará herida en Tapachula.

El movimiento telúrico fue sensible para Tapachula, ubicada en el estado de Chiapas, México, en donde una mujer resultó herida tras saltar de un segundo piso de un edificio.

Luis Demetrio Martínez López, secretario de Protección Civil Municipal de Tapachula, informó del hecho que causó que la víctima de nacionalidad haitiana cayera de aproximadamente cinco metros al sentir el temblor.

La mujer al percibir el sismo entro en crisis y saltó del edificio ubicado en la Cuarta Sur de Tapachula.

#Entrevista | Lamentablemente en #Tapachula, #Chiapas, se reporta una mujer gravemente lesionada al arrojarse desde el segundo piso de un inmueble cuando comenzó a experimentar el #sismo M7.4.



⛑️ Paramédicos de Protección Civil le brindaron la atención necesaria para ser… pic.twitter.com/w5mAphIlCC — SASSLA (@SasslaMx) July 17, 2026

Sin embargo, al caer resulto gravemente herida y fue traslada de emergencia a un hospital en estado delicado por las fracturas.

Autoridades mexicanas reportaron que varias personas, especialmente adultos mayores, resultaron con crisis nerviosa tras el temblor de magnitud 7.4 que se registro en la mañana del 17 de julio.

En Guatemala, este sismo también fue sensible y ha generado que se activara Alerta Naranja por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), debido a los daños estructurales que se han ido reportando en distintas partes del país.

Con información de Infobae.