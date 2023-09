Puente El Naranjo: "Era cocinera", la historia de la madre soltera desaparecida

-

Rodrigo Mateo Guzmán espera que el cuerpo de su hija aparezca para "darle cristiana sepultura".

Con los ojos perdidos y un semblante de tristeza, don Rodrigo, un hombre de unos 55 años observa cómo los socorristas realizan labores de búsqueda para encontrar a, por lo menos, los cuerpos de casi 20 personas que fueron arrastradas en una correntada del río Las Vacas.

La tragedia ocurrió la madrugada de este lunes 25 de septiembre, luego que las fuertes lluvias provocaran la crecida del manto acuático, el cual alcanzó una altura de unos 15 metros.

Don Rodrigo llegó al lugar de la tragedia luego que una vecina de su hija le alertara.

"Me llamó y me dijo que la covacha de mi hija ya no estaba. 'El agua todo se lo llevó', me dijo", narró el hombre con una gran tristeza.

Vestido con una gorra azul y una camisa de cuadros, don Rodrigo contó que su hija se llama Leticia Matías García, de 32 años; mientras que sus tres nietos son Kater, de 11; Andrea, de 9; e Ivan, de 7.

"Ella estaba sola desde hace 3 años cuando su esposo murió al ser atropellado. Se quedó a cargo de los patojos y se puso a trabajar como cocinera. Estaba bien, no era excelente, pero ella estaba feliz con sus hijos", detalló.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Según don Rodrigo, la mujer tenía más de 10 años de vivir en el lugar y "con mucho esfuerzo construyó una covacha", pero tenía planes de hacer "una construcción formal para sus hijos".

"Yo hablé ayer con ella. Me contó que estaba bien y que estaba lavando en el pozo. Le prometí que los iría a ver, porque tenía muchas ganas de ver a mis nietos, pues ella me contó que estaban muy bien y que en el lugar donde trabajaba como cocinera le regalaban comida para llevarle a los nenes", comentó con la voz entrecortada.

La tragedia

La madrugada de este lunes 25 de septiembre, las fuertes lluvias provocaron la crecida del río Las Vacas, provocando una gran correntada de hasta 15 metros que arrasó con seis viviendas donde residían, por lo menos, 19 personas.

Desde las 2.30 de la mañana, socorristas iniciaron la búsqueda de las víctimas, por ahora se ha localizado a cinco personas, entre ellos tres adultos y dos niños, de entre 1 y 35 años.

Vecinos aseguran que han residido en el área desde hace más de 10 años y que nunca había ocurrido algo similar; por lo que temen que los trabajos de construcción de un condominio en Mixco, así como un predio de vehículos, hayan sido los responsables de la tragedia.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)