Puente El Naranjo: Josefina, la joven que ya no podrá terminar su licenciatura

Josefina es una de las desaparecidas en la tragedia del puente El Naranjo, luego de la crecida del río.

Los sueños de Josefina por convertirse en Licenciada en Contabilidad se vieron frustrados luego que una correntada de agua arrasara con su vivienda.

La tragedia ocurrió la madrugada de este lunes 25 de septiembre, luego de que la fuerte lluvia habría provocado la crecida del río Las Vacas, arrasando con, por lo menos, seis viviendas donde residían 19 personas.

Josefina Escalante, de 23 años, era una de ellas. Según su hermano Jesús, la joven vivía sola, ya que él y su esposa habían ido a alquilar una vivienda en la parte alta del asentamiento Dios es Fiel, desde hace tres meses, y solo estaban esperando que bajara la lluvia para regresar a su hogar.

Sin embargo, esta madrugada, otra de sus hermanas lo despertó ante la emergencia.

"No sabía qué estaba ocurriendo. Mi hermana me llamó desesperada para decirme que el agua había limpiado todo, que la casa ya no estaba y mi otra hermana no respondía", narró Jesús Escalante, muy preocupado.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

Al bajar, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. El río había crecido más de 10 metros y su vivienda, la de su hermana y la de los vecinos ya no estaban.

Comenzaron a gritar para llamar a Josefina, pero nadie respondía.

"Ella estaba joven, era la única de la familia a la que se le había dado el estudio", contó. Y en efecto, Josefina cursaba el tercer año de la Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Francisco Marroquín.

(Foto: Jessica Gramajo/Soy502)

En tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la tragedia ocurrió a eso de las 2 de la mañana de este lunes donde, por lo menos, seis viviendas fueron arrastradas por una correntada de agua en donde residían 19 personas

Por ahora, tres personas han sido localizadas, entre ellas un niño. Mientras que los trabajos de búsqueda y rescate continúan.

(Foto: Cortesía)

A decir de Jesús, llevan 13 años de vivir en el asentamiento y el río nunca había crecido tan alto. Él y los vecinos del lugar creen que el problema surgió luego de que un predio lanzara materiales hacia el lugar, así como un condominio que se está construyendo en Mixco.

"Yo no sé qué vamos a hacer. Estamos trabajando desde la madrugada, pero mi hermana ni su cuerpo aparecen. Sólo queremos darle una cristiana sepultura", manifestó Jesús.