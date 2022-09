¡Problemas de combustible! NASA podría cancelar lanzamiento de Artemis I

Artemis I podría estar riesgo de abortar su misión a la Luna por segunda vez debido a problemas de combustible.

La NASA confirmó por segunda vez que el lanzamiento del cohete Artemis I a la Luna para este sábado 3 de septiembre. Sin embargo, a solo unas horas de la misión, la nave presenta una fuga de hidrógeno líquido en la cavidad de desconexión rápida que alimenta el cohete con hidrógeno en la sección del motor de la etapa central.

Esta es la segunda vez que la nave presenta problemas justo el día que se pretende lanzar a la Luna. Por ahora, no se aborta la misión para este sábado, pues la agencia espacial espera resolver la situación antes de su hora de despegue.

Teams are preparing for the launch of the #Artemis I mission to the Moon. Watch coverage of the rocket tanking process: https://t.co/6LVDrA1toy — NASA (@NASA) September 3, 2022

La misión

Este será el lanzamiento de uno de los cohetes más poderosos jamás creados y ocurrirá en Cabo Cañaveral, Florida, en las próximas horas.

Los especialistas advierten que las condiciones meteorológicas no serán las más recomendables. Sin embargo, aún así intentarán llevar el cohete al espacio.

En caso de un segundo fracaso, estiman que el tercer intento de realizar la misión sería el lunes 5 de septiembre.