Nelson Carreras revela detalles de "Todo el mundo habla de Jamie"

En entrevista exclusiva para Soy502, Nelson Carreras reveló nuevos detalles sobre su participación en la obra de teatro musical "Todo el mundo habla de Jamie".

Nelson narró que se fue a vivir a México desde inicios del mes de enero de 2023, esto para poder terminar de prepararse en los ensayos para su protagónico.

"Ya definitivo a vivir acá, me vine a vivir desde el primero de enero, empezamos el año con toda la energía", dijo Nelson.

De acuerdo con Carreras, interpretará a Jamie, el personaje principal de la puesta en escena, sin embargo, resaltó que el papel no está muy alejado de la realidad que vivió en su niñez.

"Todo el mundo habla de Jamie es el musical, es un musical que se trajo de Inglaterra y habla de un chico que pertenece a la comunidad LGBT, y vive al norte de su país, y es rechazado por su sueño", relató el guatemalteco.

"Primero que pertenece a la comunidad y hay una lucha detrás de eso... Creo que la obra representa muy bien esa lucha. Y en la obra también se trata el tema del bullying con sus compañeros y todo (...) Eso es algo que yo sufrí cuando estaba en el colegio y la obra te hace entender esta parte del bullying", puntualizó Carreras.

Por aparte, Carreras explicó que forma parte de una producción de calidad donde todas las personas involucradas tanto como actores, producción, asistentes y más, son muy importantes. Esto a diferencia de otros proyectos donde ha formado parte.

"Ha sido hermoso trabajar en esta producción, porque no siempre hemos tenido eso, una producción a la que le importemos. Lo he hablado varias veces y es que de aquí para abajo no. Porque estas personas me han demostrado que sí se puede hacer algo de calidad, entonces, de aquí para abajo no, esa es mi meta. Tengo una comparación muy hermosa para hacer con cualquier proyecto que vuelva a venir. Y creo que eso era algo que yo aceptaba muchísimo antes, y que cualquier producción no. Uno tiene que meterse a cosas de calidad y cosas donde a la gente le importe la humanidad de uno", enfatizó Carreras.

Finalizando, destacó que el alejarse de su familia ha sido muy difícil para él, sin embargo, la fuerza y la perseverancia lo han estado acompañando para dar lo mejor de sí en este proyecto que llegó a cambiarle la vida y le ha dado nuevos retos profesionales.

Hasta el momento no ha sido revelada la fecha de estreno de este musical que está basado en la vida real, y donde Nelson Carreras participará al lado de actores destacados.