"Todo el mundo habla de Jamie", el musical que protagonizará Nelson Carreras

Nelson Carreras, el guatemalteco que destacó en la última edición de La Academia, será protagonista de la obra musical "Todo el mundo habla de Jamie", la cual se presentará en México.

"Todo el mundo habla de Jamie", es el nombre de la obra de teatro mexicana que se presentó formalmente este 31 de enero. El musical está inspirado en un documental de la BBC llamado" Jamie: Drag queen at 16", que aborda la vida de un estudiante que tuvo que superar el acoso, la intimidación y el rechazo para conseguir sus sueños.

Joaquín Bondoni y Nelson Carreras, cantantes y actores, serán los protagonistas de "Todo el mundo habla de Jamie", cuya producción original estuvo nominada a cinco premios Oliver en 2018.

Esta versión de la historia de Jamie es la primera que se ha hecho en español y estará disponible de viernes a domingo en el Teatro Manolo Fábregas.

“Todo El Mundo Habla de Jamie” una historia real, llevada a los teatros mexicanos de la mano de Nelson Carreras y Joaquín Bondoni.



NELSON IS JAMIE#TodoElMundoHablaDeJamie pic.twitter.com/iMeInfDpTK — Access Nelson Carreras ✨ (@AccessNelsonC) January 31, 2023

"Todo el mundo habla de Jamie" puede llegar a conectar fuertemente con el público, sobre todo para todas aquellas personas que están atravesando por un proceso similar al del protagonista. El objetivo de este musical es transformar y poner sobre la mesa la importancia de normalizar y entender la diversidad.

33 Productores es la compañía de entretenimiento detrás de esta obra y su objetivo principal con ella es "llevar al público historias que ayuden a transformar perspectivas y crear nuevas posibilidades", detallaron sus realizadores.

Este es el elenco de "Todo el Mundo habla de Jamie":

Jamie New – Joaquín Bondoni / Nelson Carreras

Margaret New – Flor Benítez / María Filippini

Hugo / Loco – Alberto Lomnitz / Rogelio Suárez

Miss Hedge – Tanya Valenzuela

Ray – Luz Aldán

Pritti Pasha – Vanessa Bravo

Dean Paxton – Diego Meléndez

Wayne New – Efraín Berry

Sandra Bollock – Regina Voce (José Anuar)

Tray Sophisticay – Leexa Fox (Axeel Díaz)

Laika Virgin – Liza Zan Zuzzi (Edgar Cabrera)