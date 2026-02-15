Niña fallece tras ser atropellada por un camión que se salió de la carretera

-

La menor se encontraba a unos metros del puesto de ventas de su progenitora cuando fue arrollada por el vehículo de transporte pesado.

Un trágico accidente vehicular se registró en la ruta principal de la aldea Chirrequim, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en donde una niña de 5 años murió atropellada.

A un costado de la carretera se encontraba vendiendo productos agrícolas una mujer y su pequeña hija de 5 años, quien en un momento quedó en la orilla de la carretera mientras su mamá atendía su negocio.

La víctima es una niña de tan solo 5 años. (Foto: Irma Tzi / colaboradora)

Fue entonces, cuando un camión se salió de la carretera y atropelló a la menor, de inmediato los comunitarios le dieron persecución al vehículo de transporte pesado, ya que se había dado a la fuga con rumbo a la aldea Sacsí.

Metros más adelante, lograron darle alcance entre la entrada al municipio de San Pedro Carchá y posteriormente detuvieron al conductor y lo entregaron a la Policía Nacional Civil (PNC) para ser consignado.

El camión fue alcanzado por los comunitarios del sector. (Foto: Irma Tzi / colaboradora)

El Ministerio Público (MP) arribó al lugar para el levantamiento del cadáver de la menor Damaris Estefanny Caal Tzi, quien fue identificada por su progenitora Clara Tzi Tux, originarias y residentes de la aldea Sequib de San Pedro Carchá.

Luego de finalizada la diligencia, fue trasladado cuerpo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Cobán.