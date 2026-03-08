Conductor sale expulsado tras impactar con otro vehículo en Villa Canales (video)

Uno de los conductores involucrados salió expulsado tras el impacto.
Cámaras de seguridad captaron el momento de un choque entre conductores en la 2a.avenida de Villa Canales.
En el video se observa cómo un vehículo se cruza de carril para poder ingresar a una vivienda.
Sin embargo, otro conductor de un transporte de dos ruedas, quien iba en ese carril, continua su marcha sin percatarse que ambos transportes se cruzarían causando un choque.
Esto causó que el motorista saliera expulsado a pocos metros del hecho.