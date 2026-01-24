No son invencibles: Bayern Múnich cae en casa ante el Augsburgo

-

El Bayern Múnich registró su primera derrota de la temporada en la Bundesliga al perder 2-1 en su estadio ante el Augsburgo, este sábado en un derbi bávaro en la jornada 19 del campeonato alemán.

Nada hacía pensar en ese desenlace cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, elevándose para rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por el francés Michael Olise.

En la recta final del choque, los visitantes sorprendieron a todos dando la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75) y del francés Han-Noah Massengo (81). En el descuento, el Bayern rozó el empate con un disparo al poste de Olise.

El colombiano Luis Díaz también tuvo una buena ocasión para marcar avanzada la primera mitad, pero su falta de efectividad en esta ocasión, al igual que la del inglés Harry Kane, permitió al Augsburgo, que sube al decimotercer lugar y toma oxígeno en la lucha por la permanencia, llegar con vida a la segunda mitad.

Este resultado evitará en que el Bayern pueda acabar la temporada liguera invicto, algo que en Alemania solo logró el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (90 puntos, con 28 victorias y 6 empates), en la temporada 2023-2024.