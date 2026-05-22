¿Nery Lobos o Estuardo Chang? La duda en Xelajú para la final

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El portero guatemalteco Nery Lobos ya entrenó con Xelajú y es opción para jugar la final del Clausura 2026.

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Será el técnico mexicano Roberto Hernández quien decida horas antes del partido ante los rojos si mantiene la confianza en el juvenil Estuardo Chang o se la juega por la experiencia.

Lobos, de 36 años, se recuperó de un desgarro muscular que sufrió en la víspera al partido de vuelta de los cuartos de final ante Marquense.

Eso obligó a que Chang saltara a la cancha. No lo hizo mal y tuvo continuidad en la serie semifinal ante Comunicaciones y en la final de ida en el Trébol.

Por Aparicio

Mientras tanto, Hernández tendrá que hacer un cambio obligado en el mediocampo de los chivos debido a la expulsión de Jorge Aparicio, quien tendrá que vivir la final desde las gradas.

En lugar del capitán altense se perfila como emergente el mediocampista Maynor de León. Otra variante que practicó el cuerpo técnico fue utilizar a Jesús López en lugar de Aparicio y darle entrada a William Cardoza.