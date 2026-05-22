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Conred declara alerta amarilla ante escasez de lluvias y altas temperaturas

  • Por Geber Osorio
22 de mayo de 2026, 16:22
El calor extremo podría afectar a la población guatemalteca ante posibles sequías. (Foto ilustrativa: iStock)

El calor extremo podría afectar a la población guatemalteca ante posibles sequías. (Foto ilustrativa: iStock)

Sequías, incendios y temperaturas extremas podrían afectar a la población guatemalteca.

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El Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta amarilla preventiva por la escasez de lluvias y las altas temperaturas en zonas susceptibles.

Esta medida se basa en los análisis técnicos y científicos nacionales e internacionales, así como en las proyecciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Esta acción fue realizada de forma preventiva y de preparación anticipada, la cual no representa una declaratoria del fenómeno ENOS, según indicó la Conred.

Las altas temperaturas y las pocas lluvias han alarmado a las autoridades. (Foto ilustrativa: iStock)
Las altas temperaturas y las pocas lluvias han alarmado a las autoridades. (Foto ilustrativa: iStock)

Asimismo, dicha institución le solicita a las autoridades departamentales y municipales subir el nivel de alerta.

Esto con el fin de fortalecer las acciones de prevención, actualizar los planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población frente a posibles sequías, incendios forestales, calor extremo, inundaciones y deslizamientos.

La Conred también informó que se reforzará el monitoreo hidrometereológico y la coordinación interinstitucional para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier evolución de la amenaza.

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