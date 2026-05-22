Alberto Bettiol gana la etapa 13 del Giro y Eulálio se mantiene líder

El italiano Alberto Bettiol (Astana), gracias a una maniobra de veterano, se impuso en solitario en la etapa 13 del Giro de Italia este viernes en Verbania, a orillas del lago Maggiore, en una jornada en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó la "maglia rosa".
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Bettiol, de 32 años, aventajó en 25 segundos al noruego Andreas Leknessund, al que contraatacó justo antes de la cima de la principal dificultad del día, la subida a Ungiasca, cuyo punto más alto estaba situado a 13 kilómetros de la meta.
Es la novena victoria como profesional para Bettiol, ganador del Tour de Flandes 2019, y la tercera en este Giro para su equipo, Astana, después de las logradas por el italiano Davide Ballerini en Nápoles y por el uruguayo Thomas Silva en Veliko Tarnavo, en Bulgaria.
Y la tercera victoria para un italiano en la primera de las tres grandes de este año, después de Ballerini y Filippo Ganna en las etapas sexta y décima.
Sorprendente líder, Eulálio, que se mantiene con 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito de la prueba Jonas Vingegaard en la clasificación general, tuvo poco trabajo en una jornada en la que el pelotón principal se reservó para los próximos días.